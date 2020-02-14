За неуплату 40 миллионов евро налогов был задержан бывший министр и политолог Инкенс

Служба госдоходов (VID) на этой неделе задержала четырех человек по подозрению в участии уклонения от налогов в размере 40 миллионов евро. Среди задержанных — бывший министр и депутат Сейма, журналист и политолог Эдвин Инкенс. Сейчас Инкенс уже освобожден, сообщает телеканал TV3.

Схема была связана с топливом для кораблей. Оно поступало в Латвию из Белоруссии и России, владелец топлива было предприятие на Кипре. Оно договорилось с некоей компанией из Латвии, чтобы топливо было доставлено на таможенный склад, а оттуда предприятию, которое это топливо хранило.

Директор управления таможенной и налоговой полиции Службы госдоходов Каспар Подиньш рассказал, что были оформлены фальшивые документы о заправке кораблей, но эти корабли вообще не появлялись в Рижском заливе. Топливо, скорее всего, осталось где-то в ЕС, часть была вывезена в Литву, часть осталась в Латвии.

В четверг полиция провела в связи с этим делом более 20 обысков и задержала четырех человек. На данный момент остаются задержаны трое.

По информации TV3, речь идет о компании Vexoil Bunkering, совладельцем которой являлся Инкенс.

Инкенс в 1989 году был выбран народным депутатом СССР, а в 1993 году стал депутатом Сейма от партии "Латвийский путь". С 1993 по 1994 год он занимал должность министра по особым заданиям. В 1996 году Инкенс был избран в 6-й Сейм, в 1998 году — в 7-1. В 2002 году он снова пытался избираться, но не прошел.

В 2001 году Инкенсу был присвоен Орден трех звезд IV степени за передачу Labvakar.