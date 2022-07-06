За незаконное хранение опасных отходов предприниматель получил условный срок

За незаконное хранение опасных отходов в Лиепае предприниматель получил условный срок, сообщили в Государственной службе среды.

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1 июля Курземский районный суд признал виновный в совершении преступного деяния и приговорил к лишению свободы сроком на 10 месяцев условно руководителя предприятия, которое незаконно хранило 91,085 тонны опасных отходов.

Руководитель предприятия организовал и вел хозяйственную деятельность по сбору и утилизации отходов без полученного на то разрешения. Суд постановил взыскать с предпринимателя компенсацию материального ущерба в размере 50 097 евро.

Преступление было констатировано в 2019 году, расследование длилось три года.

По словам генерального директора Государственной службы среды Элиты Баклане-Ансберги, это уже второй обвинительный приговор в истории Латвии за преступления, связанные с утилизацией отходов. Преступления в этой сфере как в Латвии, так и в Европе все больше угрожают среде и интересам общества.