За незаконную продажу сигарет на Центральном рынке задержана пенсионерка
Foto: Valsts policija

Сотрудники Государственной полиции задержали двух лиц за незаконную торговлю сигаретами на Центральном вокзале.

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В рамках ранее начатого уголовного процесса сотрудники Рижского Латгальского участка Госполиции задержали мужчину 1963 г.р. и женщину 1939 г.р. В ходе обыска по месту жительства пенсионерки в Пардаугаве было найдено и изъято 50 000 сигарет без латвийских акцизных марок. В свою очередь, дома у мужчины в микрорайоне Плявниеки полицейские нашли примерно 100 000 сигарет без латвийских акцизных марок, 14 литров алкоголя без акциза и наличными 14 000 евро. В рамках уголовного процесса изъят также автомобиль.

В отношении подозреваемых избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы. Оба лица уже попадали в поле зрения правоохранительных органов за незаконный оборот акцизных товаров.

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