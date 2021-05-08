За ограбление аптеки в Олайне задержан, возможно, сотрудник "неотложной помощи"

Сотрудник Службы неотложной медицинской помощи (NMPD) мог быть задержан за ограбление аптеки 7 мая в Олайне, сообщает агентство LETA.

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Директор NMPD Лиене Ципуле сообщила, что, увидев фотографию ограбившего аптеку человека в аккаунте Государственной полиции на Facebook, она узнала сотрудника NMPD и сообщила об этом в правоохранительные органы.

"Пока я не получила подтверждения от полиции, что задержанный сегодня человек — точно сотрудник нашей службы", — сказала Ципуле. Она уточнила, что если задержанный был сотрудником NMPD, то ограбление он совершил в нерабочее время. Ципуле рассказала, что этот сотрудник недавно стал работать помощником врача. Он не сертифицирован. "Если подтвердится, что он наш сотрудник, его немедленно уволят", — пояснила глава NMPD.

Ципуле подчеркнула, что кража лекарств в аптеке показывает, насколько строго ведутся записи о лекарствах в NMPD — они недоступны для сотрудников.

В пятницу, 7 мая, в 17.27 Госполиция получила вызов в одну из аптек в Олайне, где мужчина в маске, угрожая фармацевту похожим на оружие предметом, забрал пять упаковок сильнодействующих медикаментов, выдача которых находится под строгим контролем.

Злоумышленник был одет в черную одежду, на лице — медицинская маска. Передвигался на велосипеде. Спустя несколько часов Госполиция сообщила, что личность грабителя установлена, а сам он задержан. Согласно имеющимся в распоряжении агентства LETA данным, мужчина является работником Службы неотложной медицинской помощи.