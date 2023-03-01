За ограбления в районе Центрального вокзала задержано несколько подростковых банд

В этом году Государственная полиция задержала несколько подростковых банд за ограбления возле торгового центра Origo и Центрального железнодорожного вокзала, рассказал начальник Госполиции Арманд Рукс на заседании комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Всего в прошлом году в стране было зарегистрировано 284 ограбления, что на 25 больше, чем годом ранее. В прошлом году были более серьезные ограбления с применением насилия и использованием ножа или предмета, похожего на огнестрельное оружие. Выявлены почти все самые тяжелые случаи.

Также в последнее время наблюдается "бум" ограблений в центре Риги — в районе Origo и вокзала, где действуют подростковые банды. Как сообщил Рукс, это молодые люди из пригородов Риги, которые отправляются на поиски приключений в столицу.

На фоне этих событий полиция усилила свое присутствие возле вокзала.