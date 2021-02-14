За оскорбление полицейских и пограничников предлагают наказывать вплоть до лишения свободы
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Министерство внутренних дел (МВД) подготовило поправки к Уголовному закону, которые предусматривают за унижение чести и достоинства представителя власти лишение свободы, принудительные работы или денежный штраф.

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Согласно поправкам, за унижение чести и достоинства представителя власти во время исполнения служебных обязанностей по охране общественного порядка, безопасности и государственной границы виновный может быть лишен свободы на срок до одного года.

Как поясняет МВД, в последнее время во время мер по контролю за соблюдением ограничений из-за Covid-19 сотрудникам полиции и Государственной пограничной охраны все чаще приходится сталкиваться со случаями, когда к ним публично проявляется неуважение, затрагивается их честь и достоинство, например, люди высказывают в их адрес грубые и нецензурные слова, угрожают заразить Covid-19, пытаются воздействовать физически, плюют в лицо, делают непристойные жесты.

МВД отмечает, что изменения в Уголовном законе не ограничивают права лиц свободно выражать свое мнение и высказывать критику. Устанавливая границу между правом на свободу слова и правом на защиту чести и достоинства, необходимо обеспечить баланс, чтобы ни одно из этих прав не было несоразмерно ограничено.

Поправки будут направлены на рассмотрение в срочном порядке.

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LETA

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LETA
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