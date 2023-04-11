За пасхальные выходные потушено 106 пожаров прошлогодней травы

За минувшие пасхальные выходные потушено 106 пожаров, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).

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Крупнейшие пожары прошлогодней травы были потушены на Пасху в Озолайнской волости Резекненского края (2,5 га), в понедельник в Клинтайнской волости Айзкраукльского края (2,5 га) и в ночь на вторник в Саласпилсской волости Саласпилсского края (3 га).

В Видземском регионе потушили 21 пожар прошлогодней травы, в Рижском регионе - 35, в Земгале - 17, в Курземе - 11, в Латгале - 22.

Крупный пожар вспыхнул в понедельник в Бригьской волости Лудзенского края, где горела прошлогодняя трава и молодой лес на площади 6,5 га.