За первые сутки на фестивале Positivus госпитализированы четверо
Foto: LETA

За первые сутки музыкального фестиваля Positivus, проходящего в Риге на Луцавсале, были госпитализированы четыре человека, сообщили в Службе неотложной медицинской помощи.

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Еще четверо человек от госпитализации отказались.

"В принципе серьезных травм и серьезных осложнений со здоровьем не констатировано", — сообщила представитель службы Илзе Упите-Завьялова.

Ранее сообщалось, что в первый день музыкального фестиваля "Positivus" в Риге Государственная полиция возбудила 17 дел об административных правонарушениях за возможное хранение или употребление одурманивающих веществ, а также три уголовных дела за возможное хранение наркотиков.

В общей сложности в связи с фестивалем полиция возбудила 33 дела об административных правонарушениях.

Фестиваль популярной музыки Positivus стартовал в пятницу на Луцавсале в Риге. В отличие от предыдущих фестивалей, концерты не проходят на протяжении суток, а заканчиваются приблизительно в час ночи.

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