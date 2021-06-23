За поддельный тест на Covid-19 может грозить уголовная ответственность

За использование поддельного теста на Covid-19 может грозить уголовная ответственность, а именно - тюремный срок, принудительные работы или денежный штраф, сообщили в прокуратуре.

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На данный момент нормативное регулирование предполагает наличие привилегий и послаблений для лица, имеющего негативный тест на Covid-19. В соответствии с этими правилами лицо подтверждает, что вакцинировалось, имеет негативный тест или переболело с помощью сертификата. Он содержит информацию о проведении теста, в том числе дате проведения теста и его результате.

Из вышеупомянутого вытекает, что, прибывая в Латвию и показывая сертификат, человек освобождается от обязанности проводить тест и соблюдать самоизоляцию.

Учитывая вышесказанное, этот сертификат признан документом, который дает права или освобождает от обязанностей. За подделку документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, за его реализацию и использование в Уголовном законе предусмотрена уголовная ответственность. За данное правонарушение человеку может грозить тюремное заключение сроком до года, принудительные работы или денежный штраф.