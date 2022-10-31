За погоню на автомобиле за медведем мужчина получил штраф 600 евро

Управление по защите природы наложило на мужчину штраф в размере 600 евро за то, что тот гонял на автомобиле бурого медведя.

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Как уже сообщалось, в социальных сетях стало распространяться видео, на котором запечатлено, как некий мужчина на автомобиле с включенным задним ходом в темное время суток долго гоняет по лесной дороге медведя-подростка. Видео длится две с половиной минуты и четко показывает погоню, происходящую на небольшой лесной дороге у границы, на что указывает желтый знак, видимый на видео. Это означает, что медведь находился на своей естественной территории, где его беспокойство строго запрещено.

По оценкам экспертов, молодому медведю пришлось бежать со скоростью 25-30 километров в час, что равняется скорости взрослого животного. Кроме того, в тот день метеорологические станции показывали 29 градусов тепла днем и не ниже +20 ночью, поэтому такой "забег" стал большой физической нагрузкой для животного.

Ранее исследователь Латвийского государственного института леса Silava Янис Озолиньш подчеркнул, что, по мнению специалистов, это насильственное действие. Медведь не способен долго бегать. Кроме того, тогда, когда медведи готовятся к зимней спячке, им важно накопить резервы энергии, а не использовать их. Поэтому более длительная погоня за медведем может закончиться серьезными проблемами со здоровьем животного.