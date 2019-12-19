За покупку сигарет подросткам мужчине грозит штраф 140 евро

16 декабря днем сотрудник Государственной полиции обратил внимание на мужчину, который у входа в магазин разговаривает с двумя несовершеннолетними лицами. Возникли подозрения, что подростки просят незнакомца купить им сигареты.

Полицейский зашел в магазин и увидел, что мужчина купил пачку сигарет. После этого мужчина вышел и отдал сигареты подросткам. Когда полицейский подошел к нему, чтобы выяснить обстоятельства, мужчина пояснил, что к нему подошли двое 14- летних ребят, дали деньги и попросили купить сигареты. Он согласился.

В результате на мужчину составлен административный протокол. Ранее он уже многократно попадал в поле зрения правоохранительных органов. За приобретение алкоголя или табачных изделий для несовершеннолетних лиц, закон предусматривает предупреждение или денежный штраф до 140 евро.

О случившемся проинформирована мать мальчика.