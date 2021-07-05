За покушение на убийство двух мужчин на пляже задержана преступная группировка
Foto: Valsts policija

За покушение на убийство двух мужчин на пляже в Лузнавской волости Резекненского края, которое произошло 24 июня, задержана преступная группировка, сообщили в Государственной полиции.

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Около 4 часов утра 24 июня правоохранители получили информацию о том, что с пляжа с Лузнавской волости в больницу доставлены мужчины 1985 и 1988 годов рождения. Врачи констатировали у молодых людей несколько огнестрельных ранений в ноги и в голову. В связи с происшествием незамедлительно был начат уголовный процесс.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных в минувшие выходные, полиция выявила и задержала возможных виновных - мужчин 1982, 1975 и 1971 годов рождения, - которые намеренно скрывались, чтобы избежать ареста. Полиция установила, что все задержанные были членами организованной преступной группировки, ранее попадавшей в поле зрения полиции.

Было обнаружено и изъято различное незарегистрированное огнестрельное оружие, такое как дробовики и пистолет. Также были изъяты боеприпасы различных типов и калибра.

Также было установлено, что задержанные хранят наркотические и психотропные вещества. Были изъяты марихуана, амфетамин и таблетки психотропных веществ. Для определения точного количества и состава изъятых веществ будет проведена экспертиза.

В настоящее время полиция расследует и выясняет связи между этими лицами и другими преступлениями.

Решением Резекненского суда двое задержанных заключены под стражу. В отношении одного человека применяется мера безопасности, не связанная с тюремным заключением.

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LETA

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LETA
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