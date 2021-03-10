За полторы недели начато 13 административных процессов в сфере услуг красоты

За 10 дней работы салонов красоты полиция начала 13 процессов об административных нарушениях , в среду сообщила парламентский секретарь Министерства внутренних дел Сигне Боле.

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В период с 1 по 10 марта всего было проверено 1172 мест, где оказывают услуги в сфере красоты. За это время были начаты не только административные процессы, но и в 238 случаях даны превентивные указания.

Как сообщалось, с 1 марта в Латвии разрешено предоставление услуг парикмахеров, подологов, мастеров маникюра и педикюра с соблюдением строгих мер эпидемиологической безопасности. Контроль за работниками сферы красоты осуществляют Инспекция здравоохранения совместно с Центром защиты прав потребителей, Государственной полицией и Рижской полицией самоуправления.