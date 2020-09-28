За помощь в незаконном пересечении границы Латвии задержаны россияне
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

В Лудзенском крае сотрудники Государственной пограничной службы за незаконное перемещение иммигрантов задержали двух граждан России.

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Нелегалы и их проводники были задержаны в одном километре от границы. Всего пять человек - двое россиян и трое иностранцев, которые заверили, что являются гражданами Пакистана.

Против пакистанцев начат уголовный процесс за незаконное пересечение границы, в свою очередь против россиян - за незаконное перемещение через границу группы лиц.

Граждане РФ 1984 и 1988 г.р. помещены в изолятор, в свою очередь, остальные для проведения дальнейших процессуальных действий доставлены в центр размещения задержанных иностранцев "Daugavpils".

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