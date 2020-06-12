За попытку передачи взятки в размере 5 евро белорус заплатит штраф 4 300 евро

В минувший четверг на КПП "Силене" был задержан гражданин Беларуси, который пытался передать пограничнику взятку в размере 5 евро.

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По данным Государственной пограничной службы, приехав на КПП водитель открыл двери авто, и проверяющие увидели на сидении 5 евро. Когда они спросили, для кого эти деньги, тот ответил, что для пограничников.

В отношении иностранца 1992 г.р. начат уголовный процесс. В результате сделки с прокурором нарушителю выписали штраф в размере 10 минимальных зарплат — 4 300 евро.

В ГПС сообщили, что у белоруса было все в порядке с документами, однако он собирался пересечь границу с продуктами, ввоз которых на территорию ЕС запрещен.