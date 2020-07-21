За попытку передать взятку в размере 100 евро белоруса оштрафовали на 4 300 евро

В минувший понедельник на КПП "Патерниеки" был задержан очередной иностранец, пытавшийся передать взятку пограничнику.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Как отмечает пресс-центр Государственной пограничной службы (ГПС), 20 июля на КПП въехал микроавтобус, которым управлял гражданин Республики Беларусь. Мужчина не смог предъявить работникам ГПС документы о техосмотре автомобиля, вместо этого он передал им анкету на въезд, в которую положил купюру достоинством 100 евро.

В отношении белоруса (1987 г.р.) начат уголовный процесс. По соглашению с прокурором Краславской районной прокуратуры, а также с учетом признания вины нарушителя оштрафовали на 10 минимальных зарплат, что в сумме составляет 4 300 евро.