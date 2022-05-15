За попытку поджечь здание кабмина в Риге мужчина получил условный срок
Foto: Saeimas administrācija

Суд Видземского предместья города Риги, утвердив соглашение между прокуратурой и обвиняемым, приговорил мужчину к условному наказанию за попытку поджечь здание Кабинета министров, подтвердили агентству ЛЕТА в прокуратуре.

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Согласно обвинительному заключению, в октябре 2021 года мужчина, разгневанный и недовольный принятыми в то время мерами по сдерживанию распространения "Covid-19", попытался поджечь здание Кабмина в Риге.

Обвиняемый облил смесью бензина и дизельного топлива входную дверь в здание и пытался зажечь ее зажигалкой, пока полиция не заметила его незаконную деятельность и не задержала его.

Прокурор заключил с ним соглашение о признании вины и наказании, оценив тяжесть, характер, вредность поступка и личность обвиняемого, а также тот факт, что обвиняемый полностью признал свою вину.

Прокурор просил суд приговорить мужчину к одному году и шести месяцам лишения свободы с испытательным сроком в один год и шесть месяцев.

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