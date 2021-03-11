За попытку убийства задержан мужчина

В минувшее воскресенье в Лимбажи в ходе конфликта некий мужчина напал с ножом на своего знакомого. По подозрению в совершении преступления задержан 42-летний мужчина.

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7 марта сотрудники Государственной полиции получили информацию о том, что в одной из квартир во время совместного распития алкоголя, мужчина получил телесные повреждения - множественные ножевые раны. По факту был начат уголовный процесс, по подозрению в совершении преступления задержан мужчина 1979 г.р.

В ходе следствия было установлено, что между нападавшим и раненным вспыхнул конфликт, в ходе которого пострадавший получил ножевые ранения и был доставлен в больницу.

За совершенное преступное деяние подозреваемому грозит пожизненное заключение или лишение свободы сроком от пяти до 20 лет.

Задержанный мужчина ранее уже неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов. Сейчас он арестован. Расследование продолжается.