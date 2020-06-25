За праздничные выходные оформлено 85 протоколов о вождении в нетрезвом состоянии
Foto: Shutterstock

За праздничные выходные оформлено 85 протоколов о вождении в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

С 21 по 24 июня в Латвии зарегистрировано 294 ДТП, в которых пострадали 67 человек.

Оформлено 2048 протоколов об административных нарушениях, в том числе пять об агрессивном вождении и 970 о превышении скорости.

83 протокола оформлено за вождение в состоянии алкогольного опьянения, и в более половины случаев опьянение было свыше 1,5 промилле. Выявлены два водителя в состоянии наркотического опьянения.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

3

Source

LETA
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form