За превышение скорости оштрафован мэр Лиепаи Янис Вилнитис

Утром 4 марта в районе Бернат экипаж Госполиции остановил автомобиль председателя Лиепайской думы Яниса Вилнитиса, который направлялся на работу, сообщает "Курземес Вардс" со ссылкой на очевидцев.

По данным InfoLiepaja.lv, Вилнитис подтвердил, что ехал со скоростью немного больше 100 км/ч, на участке, где разрешенная скорость составляет 90 км/ч.

Так как я был остановлен впервые, штраф составил всего 20 евро, рассказал сам Вилнитис, добавив, что "это нормально, мы все люди", комментируя тот факт, что полицейский остановил его и составил протокол о нарушении скоростного режима.