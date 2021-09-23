За призыв "ликвидировать китайцев" Эндзиньш получил тюремный срок

Рижский окружной суд признал Ника Эндзиньша виновным в разжигании национальной розни. Речь идет о враждебном комментарии в социальной сети Facebook, в котором осужденный призывал "ликвидировать китайцев" . Суд приговорил Эндзиньша к шести месяцам тюремного заключения.

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При этом суд второй инстанции частично отменил решение предыдущего суда в части, по которой осужденный был признан также виновным в хулиганстве. В остальном Рижский окружной суд оставил в силе приговор суда первой инстанции, признавшего Ника Эндзиньша виновным в разжигании ненависти. За это преступление он получил полгода тюремного срока.

Решение Окружного суда можно обжаловать в кассационном порядке.

Как уже сообщал Delfi, cогласно обвинительному заключению, 30 января 2020 года Эндзиньш разместил в социальной сети Facebook видеозапись с названием: "Коронавирус в Латвии! Пожалуйста, поделись и предупреди других!"

В видеозаписи содержались клеветнические и враждебные заявления против Китая, который Эндзиньш призывал ликвидировать как государство, а китайцев он обвинил в том, что они могут производить только контрафактные товары и поддельные мобильные телефоны.

Также Эндзиньш, который ранее был осужден за создание порталов фейковых новостей, распространял в этом видео информацию о распространении Covid-19, которая не соответствовала действительности, поскольку в тот конкретный период в Латвии еще не был зарегистрирован ни один случай заражения коронавирусом.

31 января 2020 года автора записи задержали и начали уголовный процесс по ч.2 ст. 78 и ч.1 ст. 231 Уголовного закона Латвии. Во время обыска у Эндзиньша были изъяты носители данных (компьютеры, жесткие диски, мобильные телефоны).