За призыв ликвидировать китайцев мужчину приговорили к семи месяцам тюрьмы

За призыв ликвидировать китайцев суд Латгальского предместья Риги приговорил Ника Эндзиньша (1997 г.р.) к семи месяцам тюремного заключения, пишет LETA.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Согласно статье 52-й Уголовного закона, к сроку прибавят время, проведенное в заключении с 31 января по 6 апреля прошлого года. Обвиняемый в течение десяти со дня провозглашения сокращенной версии приговора может потребовать в письменном виде его полную версию.

Как уже сообщал Delfi, cогласно обвинительному заключению, 30 января 2020 года Эндзиньш разместил в социальной сети Facebook видеозапись с названием: "Коронавирус в Латвии! Пожалуйста, поделись и предупреди других!"

В видеозаписи содержались клеветнические и враждебные заявления против Китая, который Эндзиньш призывал ликвидировать как государство, а китайцев он обвинил в том, что они могут производить только контрафактные товары и поддельные мобильные телефоны.

Также Эндзиньш, который ранее был осужден за создание порталов фейковых новостей, распространял в этом видео информацию о распространении Covid-19, которая не соответствовала действительности, поскольку в тот конкретный период в Латвии еще не был зарегистрирован ни один случай заражения коронавирусом.

31 января 2020года автора записи задержали и начали уголовный процесс по ч.2 ст. 78 и ч.1 ст. 231 Уголовного закона Латвии. Во время обыска у Эндзиньша были изъяты носители данных (компьютеры, жесткие диски, мобильные телефоны).