За прошедшие сутки были задержаны 20 водителей в состоянии опьянения

За прошедшие сутки были задержаны 20 водителей в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, сообщили агентству LЕТА в Госполиции.

Полиция задержала 17 водителей в состоянии алкогольного опьянения и трех водителей в состоянии наркотического опьянения.

В общей сложности за прошедшие сутки было оформлено 376 протоколов о различных нарушениях правил дорожного движения, в том числе 206 протоколов о превышении скорости и один — об агрессивном вождении.

За минувшие сутки на дорогах Латвии произошло 31 дорожно-транспортное происшествие (ДТП), из которых 16 произошли в Рижском регионе, пять — в Видземе, по четыре — в Латгале и Курземе, а два — в Земгале.

В ДТП пострадали пять человек, в том числе один велосипедист.