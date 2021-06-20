За прошедшие сутки потушено пять пожаров, один человек при пожаре погиб
Foto: LETA

За прошедшие сутки сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) потушили пять пожаров, возникших от подгоревшей пищи, в одном из пожаров спасен человек.

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Как агентству LЕТА сообщила представитель ГПСС Агрита Витола, пожар, в котором был спасен человек, был зарегистрирован в Елгаве, где в 19.36 пожарным поступил вызов в квартиру на первом этаже пятиэтажного дома. Прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили, что на плите горит еда. Из задымленной квартиры пожарные спасли одного человека. В 20.05 пожар был потушен. Детектор дыма в квартире не устанавливался.

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LETA

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LETA
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