За прошедшие сутки пять человек погибли в ДТП, трое — утонули

За прошедшие сутки в дорожно-транспортных происшествиях (ДТП) погибли пять человек, еще три человека утонули, купаясь в реках и прудах.

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Как сообщили агентству LETA в Госполиции, за прошедшие сутки в Латвии было зарегистрировано 81 ДТП, в 13 из которых пострадали люди. В общей сложности в авариях вчера пострадали 16 человек, половина из которых были велосипедистами или пешеходами.

Кроме того, две из произошедших вчера аварий в общей сложности унесли жизни пяти человек.

27 июне в 20:27 в Вирцавской волости Елгавского края, на автодороге Димзас-Вирцава-Вайрогс в аварию попала автомашина Volvo, в результате чего от полученных травм на месте скончались два человека. Полиция продолжает выяснять обстоятельства произошедшего.

Также вчера в Ницской волости Ницского края, на автодороге Лиепая-Руцава (А11) произошло фронтальное столкновение легковой машины Opel и грузового авто марки Volvo. В результате ДТП на месте происшествия скончались три человека, в том числе два ребенка. И в этом случае полиция продолжает выяснять обстоятельства произошедшего.

Кроме того, 27 июня в Латвии три человека утонули. Об этом агентству LETA представитель Государственной пожарно-спасательной службы Агрита Витола.

Один утонувший человек был обнаружен в реке в Скрундском крае, второй — в реке в Вентспилсском крае, а третий был поднят сегодня в 6:20 утра из пруда в Талсинском крае.

Сообщается, что в субботу в Латвии было проведено 27 работ по спасению, 11 из них — в Риге, столько же — в краях Латвии. С начала года в Латвии утонули уже 58 человек. За прошлый год таким образом погибли 96 человек.