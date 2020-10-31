За прошедшие сутки в ДТП погибли два человека
Foto: LETA

За прошедшие сутки в дорожно-транспортных происшествиях (ДТП) в Латвии погибли два человека, сообщили агентству LЕТА в Госполиции.

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Вчера, 30 октября, около 13:05 в Сталбской волости Паргауйского края, на автодороге Инчукалнс-Валмиера-эстонская граница, произошло ДТП, в результате которого погиб человек. По первоначальной информации, автобус сбил велосипедиста, который от полученных травм скончался на месте. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

В свою очередь около полуночи в Бебрской волости Кокнесского края водитель автомашины "Renault" не справился с управлением и врезался в электрический столб. В результате аварии один человек скончался на месте происшествия, а еще один был доставлен в больницу.

За прошедшие сутки в 13 дорожно транспортных происшествиях на территории Латвии пострадали в общей сложности 17 человек, в том числе два пешехода и два велосипедиста.

В пятницу было задержано 13 автоводителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения.

За агрессивное вождение были оштрафованы восемь водителей, а за превышение скорости — 244. В общей сложности за прошедшие сутки было составлено 477 протоколов о нарушении правил дорожного движения.

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LETA

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