За прошедшие сутки в ДТП пострадали 11 человек
Foto: LETA

За минувшие сутки в дорожно-транспортных происшествиях (ДТП) пострадали 11 человек, в том числе один пешеход и один велосипедист, сообщили агентству LETA в Госполиции.

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Было зарегистрировано 103 аварии, в 11 из которых пострадали люди, однако никто не погиб.

За сутки в Рижском регионе произошло 46 ДТП, в Земгале — 17, в Курземе — восемь, в Видземе — девять, а в Латгале — 23.

За минувшие 24 часа было задержано 11 водителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения. В Риге было задержано пятеро пьяных водителей, в Латгале — четыре, а в Земгале и Видземе — по одному.

В пятницу оформлено 459 протоколов о нарушениях правил дорожного движения, в том числе 153 протокола о превышении скорости.

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LETA

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LETA
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