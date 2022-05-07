За прошедшие сутки в Латвии зарегистрировано 115 дорожно-транспортных происшествий, сообщает Государственная полиция.
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В авариях пострадали 17 человек, в том числе три пешехода и восемь велосипедистов.
За различные нарушения правил дорожного движения в пятницу составлено 485 протоколов, в том числе 190 за превышение скорости.
Девять водителей задержаны за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, три водителя - за управление автомобилем под воздействием наркотических веществ.
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