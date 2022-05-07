За прошедшие сутки в Латвии зарегистрировано 115 дорожно-транспортных происшествий
Foto: Shutterstock

За прошедшие сутки в Латвии зарегистрировано 115 дорожно-транспортных происшествий, сообщает Государственная полиция.

Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В авариях пострадали 17 человек, в том числе три пешехода и восемь велосипедистов.

За различные нарушения правил дорожного движения в пятницу составлено 485 протоколов, в том числе 190 за превышение скорости.

Девять водителей задержаны за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, три водителя - за управление автомобилем под воздействием наркотических веществ.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
За кулисами Wolt: кто заботится о качестве сервиса
Tecт: можете ли вы назвать себя #смарт-покупателем?
Жизнь в эпоху дигитализации: реальность и прогнозы на будущее
Устойчивость бизнеса — "зубная боль" или возможность?
Дом для дня сегодняшнего и будущего: как жить ответственно
Голосуй за самое лучшее поздравление ко Дню матери
Будь #смарт-магазином — путь к порядку в каждом интернет-магазине
Будь #смарт-магазином — безопасные способы оплаты для интернет-магазина