За прошедшие сутки в пожарах погибли два человека

За прошедшие сутки в Латвии произошло 25 пожаров, погибли два человека, пострадали еще два, а пять человек были спасены, сообщила в понедельник утром Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС).

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В Риге в воскресенье произошло девять пожаров, в других городах - четыре, в краях - 12 пожаров.

В течение суток сотрудники ГПСС 39 раз выезжали на спасательные работы.

В этом году в Латвии зарегистрировано 4316 пожаров. В огне пострадали 137 человек, 46 погибли, в том числе один несовершеннолетний.