За прошедшие сутки в пожарах пострадали семь человек

За прошедшие сутки в Латвии было потушено 27 пожаров, в трех из них пострадали семь человек, сообщила представитель Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) Агрита Витола.

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Вчера в 19:06 ГПСС получила вызов на тушение квартиры в двухэтажном доме в Риге. Из задымленного здания был спасен один пострадавший человек, который был передан медикам.

В свою очередь в 23:57 пожарные получили вызов на тушение квартиры в пятиэтажном доме в Лиепае. В этом пожаре также пострадал один человек, который был передан медикам.

В Олайнском крае в 1:33 работники ГПСС отправились тушить пожар повышенной опасности — двухэтажный жилой дом горел на площади 150 кв. м. Еще до прибытия пожарных из здания эвакуировались пять человек, которые пострадали и были переданы медикам.

В общей сложности за прошедшие сутки ГПСС получила 52 вызова, 27 из которых были связаны с тушением пожаров, а 17 — со спасательными работами.