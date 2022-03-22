За публичное использование российских символов в войне против Украины предусмотрят административную отвественность

Юридическая комиссия Сейма во вторник поддержала внесенные депутатами Союза зеленых и крестьян (СЗК) поправки, которые предусматривают административную ответственность за публичное использование символа российских вооруженных сил, который применяется в войне против Украины.
Поправки внесли депутаты СЗК Виктор Валайнис, Улдис Аугулис, Эдгар Таварс, Дидзис Шмитс, Арманд Краузе, Янина Ялинска, Гундар Даудзе, Янис Вуцанс, Марис Кучинскис и Раймонд Бергманис.
Хотя в законопроекте не перечислены конкретные символы, Валайнис ранее пояснил, что речь идет о запрете на такие используемые российскими вооруженными силами в войне против Украины символы, как Z и V. Политик подчеркнул, что поправки станут четким сигналом о неприемлемости их использования.
Восемь членов комиссии проголосовали за предложение, а четверо не участвовали в голосовании.