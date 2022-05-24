За разжигание межнациональной розни задержаны двое жителей Латгалии

В течение недели на подконтрольной Прейльскому участку полиции территории зафиксирован случай порчи украинского флага, а также выражения поддержки агрессии России на территории Украины. По обоим эпизодам начаты уголовные процессы.

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Как отмечает пресс-центра Латгальского регионального управления полиции, 17 мая в участок полиции поступило сообщение о том, что некий мужчина сорвал со здания в Ливаны украинский флаг. При этом хулиган вел себя агрессивно и мешал общественному порядку. После просмотра записей камер видеонаблюдения мужчину 1975 г.р. удалось задержать.

Кроме того, 20 мая в центре Ливаны был замечен мужчина с флагом России, выражавший поддержку действиям российских войск в Украине. Прибывшие полицейские констатировали, что мужчина 1990 г.р. находится в состоянии алкогольного опьянения. Также стражи порядка выяснили, что он находился в розыске за неисполнение судебного решения.