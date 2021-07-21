За ругательства и распитие алкоголя на АЗС мужчина оштрафован на 350 евро

Во вторник ночью на заправочной станции в Тукумсе к некоему мужчине за ругательства и употребление алкоголя был применен штраф в размере 350 евро.

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По данным полиции, во вторник на АЗС в Тукумсе мужчина начал конфликтовать с продавцом и другими посетителями, вел себя агрессивно и ругался. В торговом зале он открыл бутылку спиртного и выпил, несмотря на замечание сотрудников о том, что продавать спиртные напитки после 22.00 запрещено.

В полиции возбуждено два дела за нарушение общественного порядка, общепринятых норм поведения и создание помех для работы продавца, а также за употребление спиртных напитков в общественном месте. Мужчина оштрафован на 250 и 100 евро.