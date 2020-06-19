За сексуальное использование детей жены мужчина получил 25 лет тюрьмы
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Курземский районный суд Вентспилса приговорил мужчину к 25 годам тюремного заключения за сексуальное использование детей и жестокое обращение с ними, сообщает LETA.

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После заключения обвиняемому назначен пробационный период пять лет. Решение может быть оспорено в Курземском окружном суде. Свою вину подсудимый не признал.

В период с 2014 по 2017 года мужчина совершал сексуальные и развратные действия с малолетними детьми и малолетними сестрами своей жены.

Кроме того, он долгое время подвергал детей физическому и эмоциональному насилию, что привело к нарушению их нормального физического и духовного развития.

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