За сломанную челюсть — работа на Бикерниекской трассе. Насколько эффективны принудительные работы как наказание?

В прошлом году более 9,5 тысячи правонарушителей были приговорены к общественным работам. Примерно для половины из них это уже не первый опыт. 35% клиентов пробации приговаривались к общественным работам более трех раз, пишет портал LSM.lv.

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Цель этих работ — не только наказать, но и ресоциализировать, научить новым навыкам, которые могут пригодиться в жизни. Какие это могут быть навыки и какую именно работу выполняют такие люди?

Ричард отбывает наказание на Бикерниекской трассе

"Это случилось пару лет назад на вечеринке в квартире в центре Риги. Мы сцепились с одним парнем, подрались, и один точный удар сломал человеку челюсть", — рассказывает 28-летний Ричард, приговоренный за нанесение телесных повреждений к 250 часам общественных работ.

"Это было, это забыто, живем дальше, — отвечает он на вопрос о том, сожалеет ли о совершенном. — Нет. Я из тех людей, которые ни о чем в жизни не жалеют. Это просто еще один урок и все. О чем тут сожалеть?"

Ричард интересуется автомобилями, его постоянная работа связана с их продажей. Латвийское радио встретилось с ним на Бикерниекской трассе, где мужчина отбывает наказание.

"В моем случае это не столько наказание. Я не прихожу сюда с мыслью, что вот ужас, опять надо куда-то идти, что-то делать… Нет, я думаю иначе — сегодня будет что-нибудь новое, я увижу что-то новое, какую-нибудь новую технику", — говорит Ричард.

Руководитель комиссии по дрифту Латвийской автомобильной федерации Элина Берке сотрудничает с Государственной службой пробации уже третий год, обеспечивая работой приговоренных к общественным работам. Клиенты службы пробации занимаются подготовкой трассы к соревнованиям, ухаживают за инфрастуктурой.

"Мне приятно давать людям возможность. Некоторым эта работа очень, очень нравится, и они хотят еще когда-нибудь вернуться сюда. Круто, что ты можешь показать людям что-то совершенно другое и, может быть, увести их в другой мир", — говорит Берке.

На вопрос, нужно ли все время присматривать за работниками, чтобы они не уклонялись, она отвечает, что такая ситуация за все эти годы была только один раз. Ричард подтверждает, что рядом нет надсмотрщика с палкой, но выполнение работы контролируется.

"Эта работа меня привлекает, интересует, я прихожу сюда с большим удовольствием. Даже мытье трибун приносит какое-то удовлетворение", — признается Ричард.

Даже уже отбыв наказание, некоторые бывшие работники продолжают приходить на трассу, чтобы помогать при подготовке мероприятий. Ричард не исключает, что так будет и с ним.

Цель — наказать и ресоциализировать

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Цель общественных работ заключается не только в наказании виновного за совершенное преступление, но и в ресоциализации, в том, чтобы он получил новые навыки, которые пригодятся в жизни.

"Через работодателя как образец человек видит и понимает, что было сделано неправильно, чего делать не следует. Ожидается, что в будущем он станет полноцценным членом общества", — говорит Иева Свике, начальник отдела ресоциализации Государственной службы пробации.

Однако такое наказание не всегда предотвращает повторение преступлений. Тот же Ричард приговорен к общественным работам уже второй раз.

Ранее, выполняя общественные работы, Ричард сменил три рабочих места — кладбище, социальный дом и еще одно кладбище. Он сгребал листья, чистил снег, носил ветки. "В социальном доме было действительно ужасно. Везде тараканы, грязь, вонь, и, скажу честно, я просто там не работал".

Молодой человек рассказал, что после третьего предупреждения за неявку на работу наказание заменили лишением свободы.

"Если клиент не выполняет общественные работы, мы обращаемся в суд, и суд заменяет неотработанные часы кратковременным лишением свободы. Четыре часа общественных работ засчитываются как один день лишения свободы, но не больше трех месяцев", — подтвердила Свике.

Менять общественные работы на тюремное заключение приходится менее 10% клиентов. 46% лиц, выполняющих общественные работы, наказываются впервые, а в 35% случаев общественные работы применяются более трех раз.

25-летний Том наказан за оборот запрещенных веществ 150 часами общественных работ. Он надеется, что это случилось с ним в первый и последний раз, и утверждает, что пересмотрит свои взгляды и больше не будет допускать ошибок.

Том тоже работал в нескольких местах. Одно из них — кладбище Райниса.

"Судя по тому, что я слышал от других, мне очень повезло с местами, где я отрабатывал свои часы", — говорит Том. Это снова была уборка снега, листьев и веток. Работал он также на Бикерниекской трассе и в Кундзиньсалской школе, которая теперь преобразована в центр искусств, образования и технологий. Здесь осужденные выполняют различный мелкий ремонт.

С 2005 года, когда служба пробации взяла на себя исполнение принудительных работ, работодатели сэкономили за счет работы осужденных по крайней мере 15 млн евро.

Служба пробации сотрудничает с почти 1000 работодателей

"Это еще и социальный проект для работодателей. Да, наши клиенты помогают им выполнить какую-то работу, но иногда доставляют и много головной боли. Бывали разные проблемные ситуации. Нужно считаться, например, с тем, что эти люди не явятся в запланированное время. Могут быть ошибки в процессе. Возможны ситуации, когда кто-то придет на работу пьяным иди будет во время работы заниматься посторонними вещами", — говорит глава Государственной службы пробации Имантс Юревичюс. Служба контролирует работу своих клиентов.

На вопрос, случается ли, что работодатели "прикрывают" прогульщиков и лентяев, Карина Громова из службы пробации отвечает, что такие случаи бывают, но не часто. С такими работодателями служба прекращает сотрудничать.

В настоящее время общественные работы являются одним из наиболее часто применяемых уголовных наказаний в Латвии. В прошлом году общественные работы выполняли 9 485 правонарушителей.

Чаще всего такое наказание применяется за вождение в нетрезвом состоянии, кражи, мошенничество и другие имущественные преступления.

Однако общественные работы не могут быть подходящим наказанием для всех, о чем свидетельствует и повторяемость преступлений, говорит глава службы пробации. "Чем точнее и качественнее применяется наказание в соответствии с индивидуальными качествами человека, тем больше вероятность того, что он больше не совершит дурной поступок", — резюмирует он.