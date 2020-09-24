За стрельбу из пневматического оружия в детском саду задержаны подростки
Foto: Shutterstock

За стрельбу из пневматического оружия на территории детского сада "Zelta atslēdziņa" полиция задержала двух подростков, со ссылкой на Государственную полицию сообщает lsm.lv.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Инцидент произошел на прошлой неделе. Мужчина отводил в детский сад сына и почувствовал ранение. Небольшая пулька попала ему в подбородок. По факту случившегося был начат уголовный процесс, в рамках которого задержаны 14-ти и 15-ти летние подростки.

Полиция изъяла оружие, которое подростки выбросили в кусты недалеко от места преступления. Удалось выяснить, что, возможно, хулиганы также стреляли по поездам. "Их цель пока не установлена, но очевидно, что они занимались этим ради интереса, чтобы проверить новое оружие. Обстоятельства выясняются, в том числе откуда у подростков оружие. Потом дело будет передано в прокуратуру, после этого - в суд, который примет решение о мере наказания. Это тяжелое преступное деяние, за которое закон предусматривает наказание в виде реального лишения свободы сроком до пяти лет", - отметил представитель Отдела криминальной полиции Рижского Земгальского участка полиции Эдгарс Закис.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

2

Source

rus.DELFI.lv
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Citadele
DELFI Brand Studio Читайте также
Завершены работы по ремонту Даугавгривского берегового укрепления
Вентспилс как пункт назначения для культурного туризма
Tecт: можете ли вы назвать себя #смарт-покупателем?
В ходе учений проверили готовность служб к ликвидации последствий загрязнения в порту
Размяться в Вентспилсе: идеи для активных и спортивных выходных
Международное сотрудничество — наиболее эффективный способ борьбы с киберпреступностью
Паланга – идеальное место для укрепления здоровья и обретения покоя
Читмил без обмана. Опыт фитнес-тренера Ребекки Габране