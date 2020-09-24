За стрельбу из пневматического оружия в детском саду задержаны подростки

За стрельбу из пневматического оружия на территории детского сада "Zelta atslēdziņa" полиция задержала двух подростков, со ссылкой на Государственную полицию сообщает lsm.lv.

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Инцидент произошел на прошлой неделе. Мужчина отводил в детский сад сына и почувствовал ранение. Небольшая пулька попала ему в подбородок. По факту случившегося был начат уголовный процесс, в рамках которого задержаны 14-ти и 15-ти летние подростки.

Полиция изъяла оружие, которое подростки выбросили в кусты недалеко от места преступления. Удалось выяснить, что, возможно, хулиганы также стреляли по поездам. "Их цель пока не установлена, но очевидно, что они занимались этим ради интереса, чтобы проверить новое оружие. Обстоятельства выясняются, в том числе откуда у подростков оружие. Потом дело будет передано в прокуратуру, после этого - в суд, который примет решение о мере наказания. Это тяжелое преступное деяние, за которое закон предусматривает наказание в виде реального лишения свободы сроком до пяти лет", - отметил представитель Отдела криминальной полиции Рижского Земгальского участка полиции Эдгарс Закис.