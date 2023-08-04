За сутки из-за ветра упало больше 20 деревьев, два из них — на провода

С 6:30 3 августа до 6:30 4 августа спасатели ликвидировали 26 разрушений, вызванных сильным ветром. В 19 случаях это были деревья, упавшие на дорого, в двух — деревья, упавшие на провода.

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Около четырех часов вечера на улице Андрейостас в Риге ветер сорвал крышу террасы одноэтажного здания, ее площадь — 150 квадратных метров. Крыша обнаружилась на крыше соседнего здания, и спасателям пришлось ее снимать. На той же улице дерево упало на два легковых автомобиля. На улице Эбельмуйжас дерева упало на одну машину, а на улице Авоту — во дворе жилого дома, перегородив вход в подъезд.

Большая часть разрушений была в рижском регионе — 19 таких вызовов. Также по два вызова было в Курзеле и Латгале и три вызова — в Земгале.

Всего пожарно-спасательная служба получила 65 вызовов — 14 на пожары, 38 на спасательные работы и 13 ложных вызовов. Пожарным пришлось тушить электрооборудование лифта, отходы, электрическую розетку, провода, бытовые вещи, перекрытие, дерево, электрический шкаф, легковую машину и оставленную без присмотра еду.