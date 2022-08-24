За сутки на дорогах Латвии задержаны 14 пьяных водителей
Foto: Shutterstock

За минувшие сутки на дорогах Латвии задержаны 14 водителей, сидевших за рулем в состоянии алкогольного опьянения, и один, управлявший транспортным средством в состоянии наркотического опьянения, сообщили в отделе по связям с общественностью Госполиции.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Во вторник сотрудники полиции составили 171 протокол об административном правонарушении за превышение разрешенной скорости движения. Всего за последние сутки был составлен 361 протокол в связи с различными нарушениями правил дорожного движения.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio
Iedvesmai