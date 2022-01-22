За сутки на латвийских дорогах погибли два человека

За минувшие сутки в Латвии зарегистрировано 158 дорожно-транспортных происшествий, в авариях погибли два человека, пострадали еще 19 человек, сообщила агентству ЛЕТА старший специалист отдела общественных отношений Государственной полиции Лина Кальке.

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21 января в 9:20 утра в Ценской волости Елгавского края на шоссе столкнулись легковой автомобиль Hyundai Getz и грузовик Man с прицепом. В дорожно-транспортном происшествии погибла водитель автомобиля Hyundai Getz.

А в ночь на 22 января на 11-м километре Таллиннского шоссе в Адажи водитель автомобиля Škoda, въезжая на трап автоэвакуатора Mercedes-Benz, ударился о натянутые металлические тросы, а затем сбил находившегося рядом человека. На месте происшествия погиб водитель Škoda, два человека с травмами доставлены в медицинское учреждение. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

В целом за 21 января за различные нарушения правил дорожного движения составлено 337 протоколов, в том числе 83 за превышение скорости, восемь - за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, 17 - за агрессивное вождение.