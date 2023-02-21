За сутки начаты уголовные процессы против восьми пьяных водителей, четверо из них останутся без авто
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За последние 24 часа Госполиция задержала на дорогах Латвии девять водителей в состоянии алкогольного опьянения и одного в состоянии наркотического опьянения, в восьми случаях в связи с совершенным правонарушением начаты уголовные процессы, при этом у четырех водителей будут конфискованы автомобили, свидетельствует информация, собранная Госполицией.

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За управление автомобилем после употребления наркотиков или в момент, когда концентрация алкоголя в организме превышает 1,5 промилле, предусмотрена уголовная ответственность и, помимо штрафа, конфискация транспортного средства, если оно принадлежит правонарушителю.

Если автомобиль не принадлежит самому водителю, то, помимо штрафа, с него взыскивается денежная сумма, которая может достигать рыночной стоимости автомобиля.

Всего за сутки в стране было зарегистрировано 155 дорожно-транспортных происшествий, в пяти из них пострадали люди — по одному в каждом ДТП, погибших нет. Среди пострадавших двое пешеходов.

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