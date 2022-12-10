За сутки оформлено девять уголовных процессов за пьянку за рулем

За сутки на дорогах Латвии были остановлены 10 пьяных водителей. В девяти случаях начаты уголовные процессы.

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Больше всего пьяных водителей (пять) оказалось в Видземском регионе, у четырех из них концентрация алкоголя в крови превышала 1,5 промилле. Еще трое были задержаны в рижском регионе и по одному - в Латгале и Земгале.

Четверо из девяти водителей сели за руль собственного автомобиля и он будет конфискован, еще пятеро управляли чужим транспортным средством.

Всего за минувшие сутки за различные правонарушения были составлены 315 протоколов, в том числе 57 - за превышение скорости и семь - за агрессивную езду. В полиции отмечают, что из-за погодных условий уменьшилось число тех, кто превышает скорость и увеличилось количество агрессивных водителей.

Как сообщалось, с 25 ноября в соответствии с изменениями в Уголовным законе и законе о дорожном движении за управление автомобилем или обучению вождению, если концентрация алкоголя в крови превышает 1,5 промилле, или водитель находится под действием наркотических, психотропных, токсических или других одурманивающих веществ, предусмотрена уголовная ответственность.

Виновному грозит лишение свободы на срок до 1 года или кратковременное лишение свободы, пробационный надзор, общественные работы или штраф, а также лишение водительских прав на срок до пяти лет. Кроме того, за вождение в пьяном виде или отказ пройти тест на наркотики у водителя будет конфисковано транспортное средство. В случаях, когда транспортное средство принадлежит другому лицу, с виновного взыскивается полная или частичная его стоимость.

Ранее за управление транспортным средством с 1,5 промилле в крови и выше применялся денежный штраф и конфискация водительских прав на пять лет. Уголовная ответственность распространялась только на тех водителей, которые управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, не имея водительских прав.