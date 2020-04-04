За сутки полиция провела более 1600 проверок и выявила 13 нарушителей режима ЧС

Государственная полиция за прошедшие сутки провела 1648 проверок соблюдения ограничений, установленных на время чрезвычайной ситуации, и завела 13 дел об административных нарушениях, связанных с их несоблюдением.

Большая часть нарушений, как и в предыдущие дни, была связана с несоблюдением ограничений на собрания людей и требований самоизоляции.

Кодекс административных нарушений за нарушение ограничений или запретов, установленных во время объявленного правительством режима чрезвычайной ситуации, предусматривает для жителей страны штраф до 350 евро.

Сейм в пятницу в окончательном чтении утвердил поправки к Кодексу административных нарушений, предусматривающие существенное повышение административных штрафов за подобные нарушения, однако они еще не провозглашены и не вступили в силу.

В свою очередь Уголовный закон за нарушение установленных во время чрезвычайной ситуации ограничений или запретов, повлекшее за собой существенный ущерб, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет, принудительных работ или штрафа. Если упомянутые действия имеют особо тяжелые последствия, Уголовный закон в качестве наказания предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет.

Как сообщалось, 13 марта в связи с распространением Covid-19 в Латвии был объявлен режим чрезвычайной ситуации, который предусматривает ряд строгих мер по ограничению распространения вируса. Чрезвычайное положение будет действовать до 14 апреля.