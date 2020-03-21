За сутки полиция выявила 12 нарушений правил чрезвычайного положения

Государственная полиция за прошедшие сутки проверила 472 сообщения о нарушениях ограничений, установленных на время чрезвычайной ситуации, и констатировала 12 нарушений.

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Согласно кодексу административных нарушений, за несоблюдение ограничений чрезвычайной ситуации виновному грозит штраф до 350 евро. Если же несоблюдение привело к урону для государственной власти или навредило законным интересам жителей, то виновному грозит до трех лет тюрьмы, принудительные работы или штраф. Если нарушение привело к тяжелым последствиям, то тюремный срок может составить до восьми лет.

Как уже сообщалось, в Латвии до 14 апреля объявлена чрезвычайная ситуация. Отменены все публичные мероприятия, запрещены сборы более 50 человек, закрыты школы и вузы.

Как рассказал в эфире радио Skonto премьер-министр Кришьянис Кариньш, сотрудники полиции проводят регулярные обходы квартир и домов, в которых живут приехавшие из-за рубежа латвийцы, которые должны на протяжении двух недель соблюдать режим самоизоляции.

Также в радиостудию позвонил человек, который подтвердил, что недавно вернулся из Польши, и на днях к нему пришла с проверкой на дом полиция. Радиослушатель сказал, что этот факт в условиях нынешней ситуации с коронавирусом стал для него "приятным сюрпризом".