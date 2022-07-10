За сутки пожарные спасли из огня 120 свиней и 25 кур

В ходе двух пожаров, случившихся в субботу и в ночь на воскресенье, пожарные спасли от огня 120 свиней и 25 кур, сообщила агентству LETA старший инспектор отдела предупреждения и общественной информации Государственной пожарно-спасательной службы Виктория Грибусте.

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Вызов на пожар на свиноферме в Орлавской волости Талсинского края поступил 9 июля в 14.38. На место прибыли пожарные из Тулси, Рои и Дундаги. Oни начали спасать свиней от дыма в помещении и тушить пламя, чтобы оно не перекинулось через крышу здания. Были спасены 120 свиней, но несколько животных все же погибли.

Общая площадь возгорания на свиноферме составила 210 квадратных метров: сгорела крыша здания на площади 150 кв. м. и пол на площади 60 кв. м. Работы по тушению огня продолжались три часа и были завершены в 17.34.

А 10 июля в 2.29 ночи спасателям поступил вызов из Шкелтовской волости Краславского края, где вспыхнул пожар в хозяйственной постройке и сарае. Общая площадь возгорания составила 300 квадратных метров. Пожарные спасли из сарая 25 кур. Работы на месте пожара были завершены в 7.48 утра.

Всего за минувшие сутки в VUGD поступило 46 вызовов: 18 - по пожаротушению, 19 - по спасательным работам, а еще девять вызовов оказались ложными.