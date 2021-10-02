За сутки предотвращено 13 попыток незаконного пересечения границы
Foto: Reuters/Scanpix

В пятницу пограничники предотвратили 13 попыток незаконного пересечения латвийско-белорусской границы, сообщили в Государственной пограничной охране.

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С 10 августа в целом предотвращено незаконное пересечение государственной границы 1457 лицами.

Вчера за незаконное пересечение границы не задержан ни один человек.

С момента введения чрезвычайной ситуации границу было позволено пересечь 38 лицам по гуманитарным соображениям, а задержаны с начала года 390 граждан третьих стран, незаконно пересекших государственную границу.

Из-за роста количества случаев незаконного пересечения латвийско-белорусской границы правительство объявило с 11 августа до 10 ноября.

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LETA

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LETA
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