За сутки предотвращено 13 попыток незаконного пересечения границы

В пятницу пограничники предотвратили 13 попыток незаконного пересечения латвийско-белорусской границы, сообщили в Государственной пограничной охране.

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С 10 августа в целом предотвращено незаконное пересечение государственной границы 1457 лицами.

Вчера за незаконное пересечение границы не задержан ни один человек.

С момента введения чрезвычайной ситуации границу было позволено пересечь 38 лицам по гуманитарным соображениям, а задержаны с начала года 390 граждан третьих стран, незаконно пересекших государственную границу.

Из-за роста количества случаев незаконного пересечения латвийско-белорусской границы правительство объявило с 11 августа до 10 ноября.