За сутки предотвращено 75 попыток незаконного пересечения латвийско-белорусской границы
Foto: Edgars Grundšteins

27 декабря пограничники предотвратили 75 попыток незаконного пересечения латвийско-белорусской границы, сообщили в Государственной пограничной охране.

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С 13 декабря наблюдается повышенная активность мигрантов в попытках пересечения границы с Латвией. Ранее границу пытались пересечь в среднем 20-30 иммигрантов в сутки.

С 10 августа в целом предотвращено незаконное пересечение государственной границы 3838 лицами.

Вчера за незаконное пересечение границы не задержан ни один человек.

С момента введения чрезвычайной ситуации границу было позволено пересечь 94 лицам по гуманитарным соображениям, а задержаны с начала года 446 граждан третьих стран, незаконно пересекших государственную границу.

Из-за роста количества случаев незаконного пересечения латвийско-белорусской границы правительство объявило с 11 августа до 10 ноября чрезвычайную ситуацию в Лудзенском, Краславском, Аугшдаугавском краях, а также в Даугавпилсе. В октябре правительство решило продлить чрезвычайную ситуацию до 10 февраля.

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