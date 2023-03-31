За сутки произошло 122 ДТП; пострадали 16 человек — среди них есть пешеходы и водители электросамокатов

За минувшие сутки в дорожно-транспортных происшествиях в Латвии пострадали 16 человек, в том числе трое пешеходов и двое водителей электросамокатов, сообщили в отделе по связям с общественностью Государственной полиции.

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В общей сложности за сутки на дорогах Латвии было зарегистрировано 122 ДТП.

Шесть водителей были задержаны в момент управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, еще один находился за рулем в состоянии наркотического опьянения. По четырем из шести случаев начато уголовное производство, как и в случае с водителем, употреблявшим наркотики. При этом у владельцев-нарушителей будут конфискованы два автомобиля.

Согласно статистике, составленной полицией, за последние 24 часа на дорогах Латвии было выявлено 578 административных правонарушений, в том числе 222 превышения разрешенной скорости движения и 11 случаев агрессивного вождения.