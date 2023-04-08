За сутки сотрудники VUGD потушили 22 пожара прошлогодней травы

Сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) за минувшие сутки потушили 22 пожара прошлогодней травы, сообщили агентству LETA в службе.

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Самый масштабный по площади пожар был зарегистрирован в Алойской волости Лимбажского края, где прошлогодняя трава горела на площади 2 тыс. квадратных метров. В других местах пожар распространился на небольшие участки.

Наибольшее количество вызовов на пожары прошлогодней травы было в Видземе и окрестностях Риги — по шесть случаев.

Сжигание прошлогодней травы запрещено, однако каждую весну на тушение пожаров прошлогодней травы расходуются значительные средства VUGD. VUGD призывает жителей задуматься о том, что пока пожарные тушат горящую траву, кому-то может понадобиться помощь, которая не будет оказана оперативно в случае, если все ресурсы ближайшей службы уже будут направлены на тушение сухой травы.

В прошлом году в результате 1532 поджогов травы погибли два человека, еще двое получили травмы, сгорело 47 зданий и было выжжено 10 600 гектаров земли. В этом году зарегистрировано уже 85 пожаров.

О пожарах прошлогодней травы нужно немедленно сообщать по единому номеру экстренной помощи 112, назвав точный адрес или как можно точнее описав место возгорания.

Если человек хочет тушить пожар самостоятельно до прибытия пожарной бригады, рекомендуется объективно оценить ситуацию и убедиться в том, что это не будет угрожать его здоровью и жизни.

В связи с поджогами прошлогодней травы VUGD контролирует соблюдение правил пожарной безопасности, которые обязывают владельцев земельных участков принимать меры по предотвращению поджогов. В случае нарушений возбуждается административное дело.

Согласно нормативным актам, за сжигание травы физическое лицо может быть оштрафовано на сумму от 280 до 700 евро.

VUGD также сотрудничает со Службой поддержки села, информируя о местах поджогов. В случае поджога владельцам земли снижается поддержка ЕС за площадь.