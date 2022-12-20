За сутки у двух пьяных водителей конфисковали автомобили
Foto: LETA

У водителей, пойманных вчера нетрезвыми за рулем, конфискуют два автомобиля. Еще в шести случаях с пьяных шоферов взыскали стоимость автомобиля. Об сообщили агентству LETA в Госполиции.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

За прошедшие сутки задержали 10 человек, которые находиись за рулем в состоянии алкогольного опьянения, восемь из них будут привлечены к уголовной ответственности.

Транспортное средство конфискуется, если автовладелец находился за рулем в состоянии сильного алкогольного опьянения — свыше 1,5 промилле, под воздействием наркотиков или если водитель отказался пройти тест на наличие в организме опьяняющих веществ.

В минувшие сутки в Латвии зарегистрировано 150 дорожно-транспортных происшествий, в авариях пострадали восемь человек.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Кто кого кормил? Мифы и правда о промышленности в Латвийской ССР
Программа праздников в Лиепае. Как культурно и насыщенно провести выходные
Подзарядиться и побаловать себя: путеводитель по насыщенным выходным в Лиепае
Праздничные украшения и путеводитель по уличному искусству в Лиепае
От изысканной еды для господ до экспериментальных открытий: что вкусного в Лиепае
Будущее за коноплей и 15 тонн ткани в день. Как в Лиепае производят гигиенические товары
Oт вековых традиций к наградам за инновации. За кулисами производства Smiltenes piens
Кто кого кормил? Мифы и правда о промышленности в Латвийской ССР
Проветрить голову и зажечь свет внутри. Фотопрогулка по Лиепае