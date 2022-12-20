За сутки у двух пьяных водителей конфисковали автомобили

У водителей, пойманных вчера нетрезвыми за рулем, конфискуют два автомобиля. Еще в шести случаях с пьяных шоферов взыскали стоимость автомобиля. Об сообщили агентству LETA в Госполиции.

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За прошедшие сутки задержали 10 человек, которые находиись за рулем в состоянии алкогольного опьянения, восемь из них будут привлечены к уголовной ответственности.

Транспортное средство конфискуется, если автовладелец находился за рулем в состоянии сильного алкогольного опьянения — свыше 1,5 промилле, под воздействием наркотиков или если водитель отказался пройти тест на наличие в организме опьяняющих веществ.

В минувшие сутки в Латвии зарегистрировано 150 дорожно-транспортных происшествий, в авариях пострадали восемь человек.