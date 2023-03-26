За сутки у семи пьяных водителей будут конфискованы автомобили
Foto: LETA

За минувшие сутки полиция задержала на латвийских дорогах 25 водителей в состоянии алкогольного опьянения и одного в состоянии наркотического опьянения, свидетельствуют данные Госполиции.

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Восемь пьяных водителей задержаны в Рижском регионе, по пять водителей - в Земгале и Видземе. Еще четыре нетрезвых водителя задержаны в Латгале, а три - в Курземе. В Курземе также был задержан водитель под воздействием наркотиков.

За вождение в состоянии алкогольного опьянения возбуждено восемь административных и 17 уголовных дел, а также одно уголовное дело за вождение под воздействием наркотиков.

У семи пьяных водителей будут конфискованы автомобили, а у 11 водителей взыскана стоимость транспортных средств.

В целом по Латвии за 25 марта зарегистрировано 77 дорожно-транспортных происшествий, в авариях пострадали десять человек.

В четырех ДТП в Рижском регионе пострадали четыре человека, в том числе два водителя электроскутеров, в двух ДТП в Земгале - три человека, в трех ДТП в Латгале - три человека.

В субботу полиция зарегистрировала 608 административных правонарушений в области дорожного движения, в том числе в 230 случаях была превышена скорость, а в двух случаях констатировано агрессивное вождение.

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